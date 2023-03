GASTRONOMIE : 2 nouveaux restaurants étoilés dans l’Hérault.

Ce lundi, le célèbre Guide Michelin vient de publier ses toutes dernières distinctions. Au total, en France, pas moins de 630 restaurants ont décroché au moins 1 étoile en 2023 dont 2 nouveaux dans notre département.

Dans l’Hérault, ce sont au total 12 établissements qui ont été récompensés. Parmi les nouveaux lauréats, le célèbre guide rouge a récompensé 2 restaurants, un à Sète : L’arrivage et l’autre à Colombières-sur-Orb : Le Granit – La mécanique des frères Bonano.

La mécanique des frères Bonano

Parmi les nouveaux chefs récompensés, les frères Benjamin et Clément, respectivement sommelier et cuisinier, sont implantés à Colombières-sur-Orb, face aux granits du Caroux, dans une ancienne filature.

Facebook La mécanique des frères Bonano©

Le duo est adepte d’une cuisine raffinée et ouverte sur le monde, fruit des expériences passées et magnifiées par un vignoble riche de terroirs et de produits autochtones. Grâce à cette expérience, ils obtiennent une belle récompense pour cet établissement.

L’arrivage

Jordan Yuste, chef de son restaurant et candidat de la saison 11 de Top Chef, obtient sa première étoile grâce à sa cuisine inventive et créative qu’il met en valeur à L’Arrivage, à Sète. Situé au cœur de la ville, le petit établissement est idéalement situé entre Les Halles et la criée.

Facebook L’Arrivage©

Après un parcours atypique dans la cuisine qu’il débute en 2014, le chef a rapidement monté les échelons. Il ouvre en 2017 son propre restaurant, L’arrivage. Pratiquement 6 ans après son ouverture, l’établissement sétois est mis en valeur grâce à ses menus innovants à base de produits frais et de saison et surtout la main de son chef maintenant étoilé, Jordan Yuste.