FRONTIGNAN : Le festival électro inter-générations, Family Piknik, fait son retour.

Le festival électro inter-générations, Family Piknik revient au coeur de l’Archipel de Thau pour la deuxième fois, du côté de Frontignan, les 05 et 06 août prochain.

Family Picknik 2022- Crédit photo N.P/34 INFOS©

En plein air, de 13h à 1h, pendant 2 jours consécutifs, vous pourrez vibrer en famille ou entre amis au coeur d’un décor végétal à l’air marin, le tout aux rythmes des musiques électroniques.

Deux scènes open-air, une zone détente Chill, et une zone kids dédiée ouverte de 11h à 20h00. La spécificité de Family Piknik est d’accueillir toutes les générations au sein d’une journée consacrée aux musiques électroniques. Les plus jeunes accompagnent leurs parents et leurs grand-parents, sachant que l’entrée est offerte aux moins de 14 ans et aux plus de 55 ans ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Pour les enfants, un espace ludique est mis à disposition, avec des animations et une surveillance renforcée. Pique-nique, jeux aquatiques, différents ateliers, tout est fait pour que les enfants s’amusent tout autant que leurs parents.

Family Picknik 2022- Crédit photo N.P/34 INFOS©

» Nous sommes ravis de renouveler l’expérience à Frontignan après un premier essai réussi l’été dernier. Ce lieu est fidèle à nos valeurs et à notre concept initial, avec une grande surface, des arbres et de la nature tout autour. Il est situé à seulement 10 minutes de Montpellier en train et au bord de la mer Méditerranée. Un lieu idéal pour l’été ! «

TOM POOKS – Fondateur de Family Piknik

L’édition 2023 s’annonce grandiose avec la venue unique en France du roi Carl Cox en personne. Quatre ans après un set extended légendaire aux côtés de Sven Väth, la superstar britannique présentera son nouveau show Hybrid Live en exclusivité sur la scène de Family Piknik le dimanche 6 août. Il sera

entouré de plusieurs de ses artistes Live préférés, dont Christopher Coe, Hannes Bieger et Marc Romboy, la plupart d’entre eux étant désormais liés à son projet Awesome Soundwave. La scène principale (main stage) du dimanche sera entièrement consacrée aux performances LIVE, de l’ouverture à la fermeture. Le duo français Popof & Space 92 partagera son redoutable Live Turbulences (lui aussi en exclusivité française), tandis que Joplyn, nouveau talent émergent de Berlin, sera l’une des découvertes à ne pas manquer sur cette édition 2023. Après plusieurs années de back-to-back, Tom Pooks & Joy Kitikonti, les deux flamants roses en chef, lanceront également leur nouveau set Live ce jour-là.

Le samedi 5 août, une autre performance exclusive très attendue aura lieu à Family Piknik, avec le talent allemand Ben Böhmer qui viendra présenter son Live succulent au beau milieu de l’après-midi. Le pilier du mythique label anglais Anjunadeep sera précédé par les nouveaux talents français Abstraal & Romain Garcia, avant que la scène ne passe progressivement de la Deep Melodic à des rythmiques beaucoup plus Techno, en présence d’artistes tels que Patrice Bäumel, Josh Wink, Nakadia, ANNA ou encore le très influent Adam Beyer. Le DJ-producteur suédois, leader de l’industrie techno depuis 15 ans avec son propre label Drumcode, sera de retour à Family Piknik deux ans après une première session envoûtante au côté de Reinier Zonneveld.

Une ambiance hors du commun Family Picknik 2022- Crédit photo N.P/34 INFOS©

FAMILY NOMAD STAGE

La deuxième scène de Family Piknik, dénommée Family Nomad Stage, offrira une expérience totalement différente de la scène principale. Mise en place sous des tentes ethniques, avec un dancefloor circulaire innovant, elle offrira une grande proximité entre les artistes et les festivaliers.

Musicalement, cette scène offrira un voyage immersif à travers les vagues de la musique minimale, ethnique, micro et House mentale. Le talent roumain Raresh, membre du célèbre RPR Soundsystem et partenaire de Ricardo Villalobos, en sera l’un des moments forts le samedi 5 août, au côté de la meilleure diggeuse de Berlin Margaret Dygas et de la légende vivante Fumiya Tanaka, qui clôturera cette première journée sous la tente. Le lendemain, dimanche 6 août, une session back-to-back exclusive entre tINI & Anthea ne manquera pas de mettre le dancefloor sens dessus dessous. Gene on Earth, Man/ipulate, Illi & Nikizi, Mood Gorning & Albanø et d’autres

nouveaux talents viendront distiller leurs sélections underground tout au long du week-end.

FAMILY CAMP

C’est l’une des principales nouveautés du festival Family Piknik cette année : le FAMILY CAMP accueillera les festivaliers du vendredi 4 au lundi 7 août. Cette zone de camping sera installée à proximité du festival, avec tous les services nécessaires pour vivre une expérience de camping inoubliable. Que vous apportiez votre propre matériel de camping ou que

vous optez pour un tipi haut de gamme, vous vivrez dans un village stylé sans vous soucier de votre sécurité ou de votre budget. Facile, bon marché et pratique, le Family Camp est la solution idéale pour vivre la meilleure expérience du festival. Avec la mer

Méditerranée à seulement quelques minutes (à pied, à vélo ou en bus), les campeurs pourront profiter de kilomètres de plages magnifiques, tandis que plusieurs zones de détente seront aménagées à l’intérieur même du camping.

Crédit photo Tipispirit©

Le secteur de Frontignan étant très fréquenté durant l’été avec un afflux important de touristes, il est parfois difficile de trouver un logement à un prix raisonnable, le Family Camp est donc la meilleure solution ! Sachant que de sérieuses rumeurs font état d’une Opening format Beach Party gratuite le vendredi 4 août, ce qui pourrait donner une bonne raison à de nombreux festivaliers de rester trois nuits au camp…

http://www.familypiknikfestival.com/familycamp

Plus d’infos sur http://www.familypiknikfestival.com

Billetterie – Tarif Early Bird phase 2 en vente jusqu’au 20 avril 2023 (quantité limitée)

Ticket jour à 50€/jour e Pass Week-end à 70€.

Accès au Family Camp (formule bivouac) à partir de 15€ / nuit / personne.



Facebook @familypiknik – Instagram @familypiknikofc