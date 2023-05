MÈZE : Corso, acte 2 ce lundi 08 mai.

Les spectateurs sont venus nombreux applaudir la première sortie de la cavalcade lundi 1er mai sous un soleil radieux. Les chars accompagnés de groupes musicaux ont défilé à travers la ville dans une ambiance très festive.

En effet, ce lundi 1er mai, tout était réuni pour un corso réussi ! Les groupes festifs, le Bœuf, le Chevalet, le soleil, la foule et surtout la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous de la première sortie de la cavalcade. Tout n’est pas perdu, nouvelle cavalcade ce lundi 08 mai…

« Le 01 mai est un jour particulier pour les Mézoises et les Mézois » précise Ève Gimenez-Silva, adjointe à l’évènementiel. « La Ville de Mèze met tout en œuvre, avec l’ensemble des participants, pour faire de cette tradition un succès festif et convivial. Rendez-vous lundi 8 mai pour une nouvelle journée de fête incontournable. »

Comme la tradition l’impose, le Bœuf et son équipe ont ouvert le cortège, suivi du Chevalet puis les 9 chars accompagnés des 12 groupes musicaux. Les participants de toutes générations n’ont pas ménagé leurs efforts en chantant et dansant le long du parcours aux rythmes des penãs. Le char de la Reine, nommé « Le jardin d’Asie » est venu clore le défilé. Les groupes ont ensuite exécuté leurs chorégraphies sur la place Camille Vidal.

Dans la soirée, participants et public se sont rejoints sur la place des Tonneliers pour la grande bodéga du Corso, une soirée animée par Jean-Marc C aux platines dans une ambiance Groove, Clubbing, Deep House et Happy Music.

Crédit photo Jean-Marc C©

Pour ce lundi 08 mai, le défilé démarrera à 14h30 de l’avenue Général de Gaulle vers le boulevard Maréchal-Foch, puis le boulevard du Port, pour se terminer sur la place Camille Vidal.