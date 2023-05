MONTPELLIER : Le FISE, toutes les infos et le programme 2023.

Le FISE Montpellier sera de retour sur les rives du Lez du 17 au 21 mai prochain. International et multidisciplinaire, le festival rassemble tous les ans sur 5 jours des centaines de milliers de spectateurs, 500 journalistes accrédités, et près de 2.000 riders pros et amateurs. Cette année, c’est 7 sports, 14 disciplines et 6 étapes de coupe du monde qui sont réunies pour des compétitions de référence sur des Parks spécialement conçus par le groupe Hurricane.

Cet événement, qui attire chaque année plus de 500.000 spectateurs, est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de sports urbains.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le FISE, c’est le plus grand festival d’action sports au monde où des centaines de milliers de festivaliers et plus de 54 nationalités représentées.

Le FISE, c’est aujourd’hui le 3ème plus gros événement sportif de France après le Tour de France et le Vendée Globe.

Le FISE, c’est aussi un état d’esprit, une ambiance, incomparable et unique dans le sud de la France.

Le festival rassemble depuis 1997 les meilleurs riders du monde entier pour un évènement unique en son genre. Chaque année, ils sont près de 2.000 à s’affronter dans 7 disciplines : le BMX Freestyle Park, le BMX Flatland, le Skateboard, la Roller Freestyle, Trottinette Freestyle, le Parkour et le Breaking.

Ce format inédit, entre compétitions officielles, étapes de coupes du monde et ateliers initiations et découvertes, en fait un évènement sportif incontournable, dont l’ambiance est incomparable.

L’événement est gratuit mais il faut s’inscrire obligatoirement au préalable.

Et si le déplacement n’est pas possible pour vous, pas d’inquiétude ! La chaîne L’Equipe 21 assurera la diffusion en direct des compétitions phares de cette 26ème édition.