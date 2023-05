SÈTE : Mayel se dévoile dans son premier one man show.

Mayel El Hajaoui, plus connu sous le nom de Georges dans la série phare de TF1 « Demain nous appartient », monte sur les planches pour son tout premier spectacle. Il sera dans la ville de Georges, pour une date exceptionnelle au Casino de Sète pour jouer son premier one-man « Mayel en vrai ».

Dans ce spectacle, Mayel vous embarque dans son monde et vous invite à découvrir qui se cache réellement derrière le policier du commissariat de Sète : de ses origines marocaines, à son arrivée à Paris, de son rôle dans la série DNA à sa vie de famille, vous saurez tout, des anecdotes les plus drôles de la vie de Mayel !

Mayel vous offre une toute autre facette de sa personnalité dans ce spectacle généreux, à l’humour ravageur mais toujours avec tendresse et bienveillance.

SON PARCOURS

Rien ne prédestinait Mayel à cette vie, sa rencontre avec l’univers de l’art et de la culture s’est faite fortuitement à son adolescence lorsqu’un tournage a été organisé dans le quartier d’Amiens où il a grandi. Ils cherchaient des comédiens et Mayel a été choisi, ce fut pour lui une révélation et le début d’une nouvelle vie. Très vite, tout s’est enchaîné, repéré par un agent, il déménage à Paris pour suivre des cours de théâtre. Entre petits boulots dans les bars et premiers succès, Mayel se voit confier plusieurs rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Il monte pour la première fois sur les planches au Café-théâtre d’Amiens, où il débute sa carrière de comédien. C’est à Paris qu’il rejoindra par la suite le spectacle BAR au Théâtre du Marais, puis intégrera la distribution de Vendredi 13, une pièce sur les attentats de Novembre au Théâtre de la Reine Blanche en 2018.

Côté cinéma, il commence très tôt à faire des apparitions dans des courts-métrages. Il intègre le casting de Dehors, un court métrage nominé au prix Kieslowski en 2003, puis celui d’Antoine et Sidonie, où il sera Talents Cannes en 2006. En 2017, il réalise son premier long métrage Remise de peine.

Parallèlement, il tourne à la télévision dans plusieurs séries : « Sur le fil » pour TF1 en 2002, « Diane, femme flic » en 2004 et interprète depuis 2018 dans la série « Demain nous appartient » où il joue le rôle de Georges, un officier de police judiciaire, caricature du geek accro aux nouvelles technologies et aux jeux vidéos.

En 2022 il décide de se lancer un nouveau challenge en se lançant dans le monde du one-man. Il écrit son nouveau spectacle . Après une période de rodage à Paris où il fait rire chaque samedi une centaine de personnes il part en tournée dans toute la France et même en Belgique.

Alors si vous avez envie de passer un bon moment et découvrir Georges, il sera présent au Casino de Sète, le samedi 10 juin, à 21h00, vous pourrez découvrir « Mayel en vrai ».

INFOS

Casino de Sète – 45 place Edouard Herriot Quartier de la corniche SETE – 04.67.46.65.65

Attention l’accès au Casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

BILLETTERIE

– CASINO : Cliquez ICI

– OFFICE DU TOURISME DE SÈTE : Cliquez ICI