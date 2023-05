FISE MONTPELLIER : Beaucoup de monde et du grand spectacle.

Montpellier accueille depuis hier la 26ème édition du FISE, le 3ème évènement sportif gratuit le plus important en France. Ce jeudi, beaucoup de monde s’était donné rendez-vous sur les berges du Lez pour voir du grand spectacle.

Crédit photo N.PODÉROSO – 34 INFOS©

Pour l’occasion, des dizaines de milliers de visiteurs, passionnés de ces disciplines ou vacanciers de mai, convergent ainsi vers le cœur de la ville Occitane sur les berges du Lez, où le festival s’étend sur une zone de 1 km de long.

Et pour cause, nul autre rendez-vous n’attire autant de sports et d’athlètes, 7 sports (dont 3 Olympiques) – BMX, Skateboard, Parkour, Roller, Trottinette, Breaking, Bike Life -, près de 2.000 athlètes pro et amateurs issus du monde entier, plus de 70 compétitions dont 6 Coupes du monde. Les chiffres donnent le tournis !

Hier, le coup d’envoi a été donné avec, entre autres rendez-vous sportifs, les qualifications hommes et femmes des WDSF Breaking for Gold Series, compétition internationale de premier rang réunissant les meilleurs B-boys et B-girls de la planète.

Autant dire que l’enjeu était de taille, à près d’un an des JO de Paris où la discipline fera ses grands débuts.

Crédit photo N.PODÉROSO – 34 INFOS©

À l’issue des qualifications, 16 athlètes ont décroché leur sésame pour les finales qui auront lieu ce soir, parmi lesquels 3 Français : Lagaet, N°2 Français, Sissy, championne de France 2023 et médaille de bronze aux derniers championnats d’Europe et Carlota, championne de France 2021.

Crédit photo N.PODÉROSO – 34 INFOS©

Les qualifications de la Coupe du monde WS Roller Freestyle Park hommes voient également bon nombre de Français se sécuriser une place en finale, même si le trio de tête reste très international. Le Néérlandais de 22 ans, Jaro Frijn, remporte la première place grâce à une ligne très propre, d’une puissance et amplitude impressionnante. Il décortique le park à une vitesse ahurissante semant au passage des tricks parfaitement exécutés. Il est suivi de l’Anglais Joe Atkinson qui plaque un run dont lui seul a le secret, en remontant notamment des obstacles qui sont normalement prévus pour être descendus ! En 3e position : un nouvel arrivant sur le circuit, le jeune brésilien de 17 ans, Danilo Senna, crée la surprise pour son tout 1e FISE avec d’incroyables rotations et une aise surprenante pour un athlète si jeune.

Crédit photo T.VARIN – 34 INFOS©

Ces 2 premières journées ont également été marquées par les qualifications des premiers groupes de la Coupe du monde UCI de BMX Freestyle Park, chez les hommes comme chez les femmes. Au départ, un nombre record de participants étrangers issus notamment de pays qu’on voyait rarement dans les start-lists les années précédentes, comme la Chine et le Brésil. Des nations sur lesquelles nous allons désormais devoir compter, à en croire notamment les résultats des Chinoises lors de l’étape d’ouverture de la Coupe du monde UCI 2023 à Dyriah.

Parallèlement, le niveau est aussi monté d’un cran, preuve indiscutable de l’impact Olympique sur la discipline depuis son entrée au programme à Tokyo. Chez les Françaises, Laury Perez passe et laisse derrière elle la jeune Kenza Chaal. À cette heure, les qualifications hommes ne sont pas terminées, mais nul doute que les nouveaux talents vont créer la surprise.

Crédit photo T.VARIN – 34 INFOS©

Ce soir, première nocturne de la semaine sur la spine ramp devant l’hôtel de ville avec la trottinette en ouverture de bal. Demain, les enjeux vont monter en puissance sur l’ensemble des disciplines avec notamment les finales de la Coupe du monde WS de roller et de la compétition de skateboard street.