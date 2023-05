FISE MONTPELLIER : L’héraultais, Anthony Jeanjean finit second de la coupe du monde de BMX Freestyle.

Suite à une météo capricieuse, la finale UCI BMX Freestyle Park s’est déroulée ce samedi, à 11h sur les rives du Lez devant un public en folie. Le sérignanais, Anthony Jeanjean termine deuxième derrière l’australien, Logan Martin, champion du monde en titre.

Anthony Jeanjean a pris de la hauteur – N.P/34 INFOS©

Des demi transformées en finale, avec 24 riders bataillant non seulement pour remporter cette épreuve phare de la saison, mais aussi cumuler des points pour la FISE World Series, les championnats du monde, et une potentielle place aux Jeux Olympiques l’année prochaine ? Avec un tel enjeu et un tel plateau de riders, le spectacle et les sensations fortes étaient évidemment au rendez-vous aujourd’hui sur les Berges du Lez !

Répartis en 4 poules de 6 riders, avec 2 runs de 60 secondes et le meilleur des deux pour établir leur score final, il n’y avait pas de question à se poser aujourd’hui. Pour cette sélection d’athlètes venus du monde entier pour l’occasion, un seul objectif : enchaîner tous leurs meilleurs tricks sans la moindre erreur sur ce magnifique mais très exigeant park made in Hurricane, concocté par les soins de notre ami Pascal Morasse et de toute son équipe, qui ont travaillé jusqu’à la dernière minute pour que tout soit parfait. Merci à eux !

Logan Martin – V.O/34 INFOS©

On l’a vu, à ce niveau de compétition et avec les tout meilleurs mondiaux en embuscade avec leurs routines bien rodées, il y a peu, voire pas de place pour l’improvisation. Et pourtant, au ressenti ce sont souvent les riders les plus créatifs et originaux qui font vibrer les foules. À ce petit jeu, certains ont su faire plaisir au public de Montpellier, friand de ce genre de folies. Alors commençons par une mention spéciale pour l’allemand, Paul Thölen, qui imagine une ligne différente en attaquant avec un gros transfert entre le hip et la table et des tricks très personnels tout du long. Dédicace aussi au chouchou Kevin Peraza, pour qui le terme de freestyle prend tout son sens avec des lignes croisées, un jeu de jambes impeccable, et un sourire contagieux. Ils prennent respectivement les 16ème et 10ème places, trop loin pour accrocher le podium mais durablement installés dans nos cœurs.

Kevin Peraza a enflammé le Park – N.P/34 INFOS©

Mais puisqu’il s’agit du podium, commençons par la troisième marche qu’occupe aujourd’hui l’américain Marcus Christopher. Après trois tricks monstrueux pour débuter son premier passage, il chute et porte toute la pression sur ses épaules au moment d’aborder son deuxième et par ailleurs tout dernier run de cette finale : avec une amplitude monstre, il rentre un énorme 720 sur le step up et enchaine avec un 900 flair, reste sur les pédales jusqu’au bout cette fois, et boosté par la pression, déloge Jaie Toohey sur le fil pour s’emparer de la troisième place avec 90 points tout ronds !

Logan Martin scrute ses adversaires – N.P/34 INFOS©

Le duel final oppose Anthony Jeanjean à Logan Martin et sur le Lez, la foule vibre avec l’enfant du pays. Grosse amplitude, belle maîtrise, et d’énormes tricks comme son 720 sur le step down d’entrée de jeu, ou bien un 360 triple whip en remontant le step up, il donne tout sur son deuxième run pour déloger l’australien et décroche un score de 91,80 points. Assez pour mériter une standing ovation du public, mais aujourd’hui, l’expérience du champion olympique aura fait la différence à nouveau 92 points sur un premier passage en mode sécurité, la machine accélère au deuxième run avec un triple whip sur la table et des transferts incroyables tout du long. Le verdict : 94,20 points, un sourire impeccable et une victoire incontestable pour l’australien !

Le podium – N.P/ 34 INFOS©

On le sait bien, jamais on ne s’ennuie sur un BMX, et encore moins devant ces finales qui ont tenu toutes leurs promesses malgré la menace de la pluie. Un spectacle incroyable, un public à l’œil aiguisé et des riders survoltés par l’enjeu et l’ambiance inimitable de Montpellier. Bien installé en haut du classement de la FWS, Logan Martin repart victorieux, et on attend maintenant de retrouver tout ce beau monde à Bruxelles pour la prochaine étape le mois prochain !