MARAUSSAN : 3ème édition du festival des arts urbains ce samedi.

La 3ème édition du Festival des Arts Urbains de Maraussan (FAUM) se déroulera ce samedi 3 Juin 2023 dès 10h00 sur la commune de Maraussan au nord-ouest de Béziers.

Le FAUM est une journée dédiée à la célébration de la culture urbaine, de l’art et du sport. Une belle occasion de promouvoir les arts urbains et offrir un espace où les artistes et les sportifs peuvent s’exprimer librement et partager leur passion avec le public.

Le festival propose une variété d’activités, notamment des ateliers pour apprendre les techniques de graffiti, de breakdance et de DJing, ainsi que des démonstrations de parkour, de BMX et de skate. Il est prévu également des concerts pour danser au son des meilleurs artistes de la scène urbaine.

Crédit photo ville de Maraussan©

Le Festival des Arts Urbains de Maraussan se complète d’un village disquaires généralistes (vinyles et CDs) détenant des bacs hip hop, soul, funk, électro, world music, rock…

Au programme également : ateliers, concerts (détail sur l’affiche ci-dessous) et pièce de théâtre.

Pour plus d’informations sur la programmation complète, les horaires des activités et les inscriptions à l’événement, rendez-vous sur notre site web officiel www.lefaum.com. Là, vous trouverez tous les détails nécessaires pour planifier votre participation au festival et vous inscrire pour les ateliers.