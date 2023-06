SÈTE : Le marché des Halles en finale pour le concours de TF1.

Sur les 24 marchés en compétition, le marché des Halles de Sète fait désormais partie des 10 finalistes du concours “Votre plus beau marché de France” de TF1.

Dans le sud-est du département de l’Hérault, Sète est une véritable ville d’artistes et de poètes. Paul Valéry, les musiciens Georges Brassens et Manitas de Plata ou encore le comédien Jean Vilar y sont nés. Traversée par le canal du Rhône, certains la surnomment la Venise du Languedoc : ses canaux quadrillent le centre-ville, quasiment insulaire entre mer et l’étang de Thau. Son cimetière marin, sa corniche et ses hauteurs sur le Mont Saint-Clair font de cette ville d’environ 44.000 habitants un passage incontournable.

Le marché des Halles de Sète n’a pas une tâche facile cette année en représentant la région Languedoc-Roussillon dans le concours « Votre plus beau marché« . Déjà en lice en 2020, il succède au lauréat de l’édition 2022, Narbonne. Ce dernier a défendu sa région à trois reprises. Uzès a été le premier marché de la région en lice en 2018.

Le marché ouvre tous les jours dès 7h jusqu’à 13h dans les halles de Sète. Vous y retrouverez une multitude Le mercredi, il déborde dans les rues adjacentes. Une cinquantaine de commerçants proposent leur victuaille rue du Pouffre ou de la Bourride, avenue des Jouteurs ou de la Macaronade, rue de la Tielle… Sur les étals, la terre et la mer s’entrecroisent : des fruits et légumes, de la viande labellisée, des fromages, des tapas, du poisson frais, les traditionnelles tielles au poulpe, les huîtres de l’étang de Thau, les moules farcies à la Sétoise, la macaronade, les encornets farcis, la rouille de seiche ou la soupe de poisson à la Sétoise ou la zézette de Sète (biscuit sablé).

Le marché de Sète est en lice pour l’élection du « Plus beau marché de France » : cliquez ici pour voter.