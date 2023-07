FRONTIGNAN : Le bal des pompiers, c’est le 13 juillet.

Les soldats du feu de Frontignan vous attendent à la caserne, jeudi 13 juillet, dès 19h pour le grand bal des pompiers.

Crédit photo Loïc Molina/Light & Sound©

Après 5 ans d’absence, l’amicale des sapeurs-pompiers de Frontignan a relancé le traditionnel bal des pompiers l’an passé. La soirée a connu un franc succès, aussi la reconduction d’une deuxième édition cette année n’a posé aucun problème. Les sapeurs-pompiers de l’amicale seront à pied d’œuvre pour le bon déroulement de la soirée. Cette année, le bal des pompiers s’annonce grandiose avec un véritable show dans le centre de secours aux commandes de l’équipe Light & Sound.

Tout au long de la soirée vous pourrez étancher votre soif à la buvette et vous restaurer : brasucade de moules, huîtres, tielles, pizza, planchas de charcuterie et fromages et même des gourmandises.

Côté musique, Geoffrey Rancounaïre, plus connu du côté de Nîmes, sera aux platines du grand bal. Ce DJ, véritable agitateur des férias nîmoises, promet du grand spectacle mêlant effets spéciaux et jeux de lumières. Une valeur sûre de notre région…

Les festivités se poursuivront jusqu’aux alentours de 2h, sur et autour de la piste de danse. A noter que l’accès au grand bal est gratuit et qu’un parking en face de la caserne est à disposition au niveau des arènes.

Une parenthèse originale qui va permettre aux soldats du feu de penser à autre chose et d’oublier les contraintes d’une profession souvent difficile et dangereuse. Ce moment festif sera aussi l’occasion pour le public de rencontrer et de discuter avec les sapeurs-pompiers en dehors du cadre de leur travail. En tout cas, c’est le seul soir où il va y avoir le feu à la caserne…