MARSEILLAN- PLAGE : Une tortue caouanne a pondu ses œufs sur une plage Héraultaise.

Ce dimanche 9 juillet, vers 22h30, une tortue caouanne est venue déposer ses œufs sur une des plages marseillanaises, la 2ème sur la côte méditerranéenne cette année après celle des Alpes Maritimes.

Informés via des promeneurs et des jeunes, les sapeurs-pompiers de l’Hérault et les agents de police municipale de la Ville de Marseillan se sont rapidement rendus sur place. L’organisation Aire marine protégée de la côte Agathoise est venue constater les faits et valider qu’il s’agissait bien d’une tortue caouanne.

Crédit photo AMP côte Agathoise ©

Elle a pu pondre, recouvrir son nid puis regagner la mer vers 0h20.

Grâce à l’efficacité des services techniques et de la police municipale de la commune, une première protection avec de la rubalise a été mise en place la nuit.

Puis, ce lundi, après contacts avec le réseau tortues Méditerranée, le CEST Med, et l’office français de la biodiversité, une autre protection a été mise en place avec arrêté municipal et petits panneaux d’information et de sensibilisation.

Crédit photo AMP côte Agathoise ©

Maintenant il va falloir attendre 50 à 60 jours jusqu’à l’éclosion des jeunes fin août normalement.

Maoût 🤞🤞 !

Un grand merci au groupe de jeunes présents ce soir là pour leur signalement et leur aide pour les mesures, ainsi qu’à la gentillesse des vacanciers, très curieux bien sûr mais respectueux du site 😉👍 A suivre bien sûr 😉😃 Photos AMP côte agathoise, droits réservés.

