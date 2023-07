SÈTE : Christophe Willem enflamme le théâtre de la mer.

Hier soir, à l’occasion de son Panorama Tour, Christophe Willem a enflammé le théâtre de la mer de Sète. Un concert organisé par l’association sétoise Astrid.

Un concert à guichets fermés – Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

En effet, l’association Astrid MRCPI*, présidée par Xavier Giner, a convié ce mardi Christophe Willem à un concert au théâtre de la mer, une première pour le chanteur.

Un cadre idyllique – Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

Depuis la sortie de son sixième album Panorama, Christophe Willem enchaîne les scènes dans l’hexagone. C’est avec son titre PS : je t’aime, qui a été écrit et composé par Slimane, qu’il a fait son grand retour. Un opus dans lequel l’artiste couche ses vérités.

Une occasion pour le chanteur de donner vie à cet album et également de rejouer quelques uns de ses plus grands titres.

Ce mardi soir, le public a bien retrouvé l’artiste dynamique et tendre qu’il connaissait. Un beau moment de partage sans aucun filtre.

Un public bien présent – Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

*L’association sétoise Astrid MRCPI, qui intervient toute l’année auprès des enfants hospitalisés à Montpellier et lutte contre les maladies rares cardio pulmonaires infantiles.