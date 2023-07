COURNONTERRAL : Capitale du tambourin pendant 3 jours.

Du 01 au 03 août, la commune de Cournonterral devient la capitale européenne de la discipline. En collaboration avec la Métropole de Montpellier, elle reçoit les Masters de Tambourin durant 3 jours. Un événement populaire et animé lancé en 2010 par le Tambourin Club Cournonterralais.

Crédit photo Montpellier Métropole Méditerranée ©

Durant 3 jours, de 16h30 à 23h30, sur le terrain Max-Rouquette, le public est invité à découvrir la pratique sportive et assister à des échanges impressionnants entre les meilleurs joueurs français et internationaux lors de matchs exhibitions.

Crédit photo Montpellier Métropole Méditerranée ©

En parallèle, la commune de Cournonterral, les organisateurs et la Métropole ont monté un village d’animations et de restauration dans lequel les spectateurs peuvent déambuler. Sur place, ils peuvent découvrir une exposition photos sur la discipline, s’initier au tambourin. Du côté ambiance, le chanteur Ricoune et l’ambianceur Cassou sont programmés pour les incontournables apéros-concerts.

Cassou lors de l’édition 2022 – Crédit photo Loïc Molina©

PRATIQUE : Masters Tambourin Montpellier Méditerranée Métropole – Terrain de Tambourin Max Rouquette, Chemin de l’Amour, Cournonterral, dès 16h30 du 01 au 03 août. Entrée gratuite. Parking de 250 places. Village d’animations, restauration et buvette sur place.