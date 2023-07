FRONTIGNAN : Festival Family Piknik, les dernières infos.

Les 5 et 6 août prochains auront lieu à Frontignan, au sein de l’espace Lucien Jean, le festival électro Family Piknik. Deux jours de musique, en plein air, autour des meilleurs artistes français et internationaux de House, Techno, Electro, Deep, Indie,…

Plus de 5000 festivaliers à Frontignan en 2022 – N.PODÉROSO/34 INFOS©

Le festival Family Piknik est aujourd’hui un rendez-vous à ne pas manquer dans le paysage des festivals français, et même à l’international puisqu’il a récemment été classé 57ème dans le Top 100 des meilleurs festivals internationaux par DJ Mag.

Carl Cox avec une exclu.

Après quatre décennies au sommet de la pyramide électro, la légende, Carl Cox s’est réinventé avec l’album « Electronic Générations » et a laissé tomber le deejaying. Il sera dimanche 5 août à Frontignan pour présenter en exclusivité son nouveau Hybrid Live, un show musical surdimensionné mais aussi visuel pour preuve un écran LEDs de près de 100m²…

Pour cette édition, les organisateurs ont aussi convié sur la Main Stage (grande scène) aux côtés de Carl Cox, l’incontournable Adam Beyer, la brésilienne, ANNA, le boss de Ton Topfereï, Ben Böhmer (en format live), ou encore le légendaire Josh Wink. Côté français, on est ravi de constater la présence du live Turbulences de POPOF et Space 92, celle de la nouvelle star d’Anjunadeep, Romain Garcia, mais aussi celle de Hugo Cantarra et bien d’autres.

Le flamant rose, emblème du festival – N.PODEROSO/34 INFOS©

Toujours côté programmation, on remarquera la présence d’un second espace musical plus intimiste, la Nomad Stage qui fera la part belle à l’underground. Ainsi, Fumiya Tanaka, Margaret Dygas, Raresh ou encore Anthea B2B tINI mais pas que, distilleront des productions entre minimale et House mentale.

Petite info, vous pourrez découvrir en avant-première la Nomad Stage (petit espace dancefloor) du festival, dès le vendredi 4 août avec un Opening / Before officiel gratuit (sur inscription) de 17h à 1h.

Aux platines, vous pourrez retrouver de nombreux talents locaux (Borro Boris b2b R.O.G, Shnow, Bartok & Canadas…) et des artistes du label Family Piknik Music (Talal, Abstraal, Albanø, Mood Gorning, David Hohme). Le point d’orgue de cette soirée d’ouverture sera le back-to-back inédit entre Tom Pooks & Marc Romboy !

INFOS PRATIQUES SUR LE FESTIVAL



• 2 scènes + Chill zone (gazon naturel)

• Kid’s Zone (à partir de 6 ans)

• Pique-nique (amenez votre propre pique-nique ou régalez-vous avec nos food-trucks)

• Performers

• Animations & Jeux

• Maquillage, Tatoo, Paillettes

NOUVEAUTÉ 2023 : FAMILY CAMP (en savoir plus)

Profitez d’offres de camping à proximité immédiate du festival, ouvert du vendredi 4/08 au lundi 7/08 :

– Camping (bivouac) 26,5€ / nuit / personne

– Formule TIPI – Premium (de 2 à 6 pers) du 04 au 07 août.

PROGRAMMATION

SAMEDI 05.08

MAIN STAGE : ADAM BEYER, ANNA, BEN BÖHMER (live), PATRICE BÄUMEL

JOSH WINK, ROMAIN GARCIA, ABSTRAAL, HUGO CANTARRA, TIM ANDRESEN…

NOMAD STAGE : RARESH, FUMIYA TANAKA, MARGARET DYGAS, AUTOMATIC WRITING, MOOD GORNING B2B ALBANØ, ILLI & NIKIZI…



DIMANCHE 06.08

MAIN STAGE : CARL COX (Hybrid Live), POPOF X SPACE 92 present TURBULENCES (Hybrid Live)

MARC ROMBOY (Live), CHRISTOPHER COE (Live), HANNES BIEGER (Live), JOPLYN (Live), SEBASS (live), POEM (live)…

NOMAD STAGE : tINI b2b Anthea, GENE ON EARTH, MAN/IPULATE, ZAKIR & FLYUKO

TYP & FIOCCO…

TARIFS 2023 (BILLETTERIE)

Les tarifs listés ci-dessous sont hors frais de billetterie Shotgun

• Ticket 1 jour : 55€ (regular) / 65€ (sur place)

50€ (early-bird 2) SOLD-OUT / 40€ (early-bird) SOLD-OUT

• Ticket Jour avec arrivée avant 15h00 : 41€

• Ticket Jour incluant 30€ de cashless : 70€ (quantité limitée)

• Pass Week-End : 75€ (regular) / 85€ (sur place)

60€ (early-bird) SOLD-OUT / 70€ (early-bird 2) SOLD-OUT

• Backstage 1 jour : 110€ (incluant un buffet à volonté et un accès à une carte boissons premium)

• Backstage Week-End : 190€ (incluant un buffet à volonté et un accès à une carte boissons premium)

Gratuit pour les enfants de 6 à 14 ans, les + de 55 ans et les personnes à mobilité réduite. Éligible PassCulture.

FORMULES VIP (+ d’infos ici)

La zone VIP sera située sur les côtés de la scène, à proximité immédiate des artistes. Toutes nos formules VIP incluent un accès coupe-file avec parking dédié, salon table basse avec assises confortables. Menu restauration, ombre garantie, goodies et accès à des toilettes privatives.

VIP Main Stage

➡ Pour 5 personnes :

• Formule 1 jour : 1250€ dont 500€ buy-out

• Formule Week-End : 2250€ dont 1000€ de buy-out (500€ par jour, non reportable)

➡ Pour 10 personnes :

• Formule jour : 2500€ dont 1000€ de buy-out

• Formule Week-End : 4500€ dont 2000€ de buy-out (1000€ par jour, non reportable)

Tickets VIP individuels (1, 2, 3 pers) ou ajustement hors formule – sur demande : vip@familypiknik.com

Pour la seconde zone VIP (Family Stage) : pré-réservation en contactant Nora : vip@familypiknik.com / 0651394819



• Horaires : 11h30 / 2h00

Espace Lucien Jean, Frontignan (parkings gratuits à proximité), à 5 minutes de la gare SNCF, desservi par l’arrêt de bus « Arènes ». En voiture, via le bord de mer ou via l’A9 (sortie Sète).

NAVETTES BUS

TARIFS BUS

– 1 trajet Frontignan / Montpellier : à partir de 11,5€ par personne

– 2 trajets Frontignan / Montpellier : à partir de 22€ par personne

La capacité étant limitée par bus, pensez donc à réserver votre place le plus tôt possible.

