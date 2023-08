BESSAN : 2 morts dans une terrible collision.

Ce jeudi matin, vers 7h15, un dramatique accident de la circulation, impliquant 2 véhicules légers, une voiture et une fourgonnette, s’est produit sur la route départementale 13 entre Bessan et Agde.

Le choc a été d’une extrême violence au vu de l’état des 2 véhicules. D’importants moyens de secours ont été mobilisés par les sapeurs-pompiers de l’Hérault avec notamment 4 ambulances et 2 fourgons de secours routier. Une équipe médicale du SMUR a été engagée avec l’hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 34.

Au total, 3 victimes ont été prises en charge par les secours. Dans le premier véhicule, le conducteur, un homme de 30 ans, originaire de Pézenas, a été déclaré décédé, les 2 autres occupants n’ont pas été blessés. Dans le second véhicule, un agathois, âgé de 43 ans, et son fils de 16 ans, ont été médicalisés. Le quadragénaire est malheureusement décédé des suites de ses blessures. L’adolescent n’a été que légèrement blessé. A noter que 3 autres occupants des véhicules ont été pris en charge par les secours, ils n’ont pas été blessés mais très choqués.

Selon nos informations, une manœuvre de dépassement dangereuse serait à l’origine de la collision. Le maire de la commune, Stéphane Pépin-Bonet s’est rendu sur les lieux. Il s’est exprimé sur son compte Facebook :

Terrible accident de la route ce matin, route d’Agde sur lequel je me suis rendu à la demande du Sdis 34. Plusieurs décès survenus. Merci d’éviter le secteur et d’emprunter la voie rapide. Laissons sereinement travailler police municipale, la gendarmerie, les pompierspiers et les agents du département.