MARSEILLAN : Interpellés en flagrant délit de cambriolage.

Samedi, à 13h11 précise, le centre d’opérations de la gendarmerie (COG) de l’Hérault a engagé la communauté de brigades (COB) de Marseillan suite à un déclenchement d’alarme dans une résidence.

Cette information a été relayée aux militaires par la société de surveillance avec également le signalement d’intrus. Les gendarmes sont alors rapidement déployés sur la zone.

Crédit photo Gendarmerie de l’Hérault©

A leur arrivée, les gendarmes de la brigade de Marseillan ont interpellé un premier individu hors de la résidence et quelques minutes plus tard, un second individu a été découvert à l’intérieur de la résidence.

A 13h50, les deux auteurs, déjà connus des services de police et de gendarmerie pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ont été placés en garde-à-vue.

Ils font l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour le 28 septembre 2020.