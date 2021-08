CORONAVIRUS : Déclenchement du plan Blanc dans les établissements de santé de l’Occitanie.

La dégradation brutale et rapide des indicateurs dans notre région confirme le fort impact de la quatrième vague épidémique. En conséquence, les admissions à l’hôpital en hospitalisation conventionnelle et en réanimation augmentent actuellement très vite. L’importance du nombre de cas Covid graves pris en charge a amené l’Agence régionale de santé à demander aujourd’hui aux établissements de santé publics et privés de déclencher leur plan blanc, un dispositif exceptionnel destiné à renforcer l’organisation des hôpitaux face à la reprise de l’épidémie.

Illustration – DR

Les indicateurs virologiques sont toujours très hauts dans tous les départements de la région et témoignent d’une très forte circulation du virus avec des taux d’incidence se situant au-dessus de 600 cas pour 100 000 habitants pour l’Hérault et au-dessus de 400/100 000 pour l’Aude (466), la Haute-Garonne (461) et les Pyrénées-Orientales (533) Le taux d’incidence regional reste trés élévé avec un taux moyen de 421,6.



Dans les établissements de santé d’Occitanie, le taux d’occupation dans les services de réanimation atteint désormais 85 %, la région disposant à ce jour d’une capacité de 548 lits ouverts ( contre 462 lits autorisés en période hors crise ). La part des patients covid en réanimation dépasse aujourd’hui 25% alors que ces services subissent déjà une forte pression liée aux activité non covid.

Ces activités se concentrent pour 3⁄4 d’entre elles, sur la Haute-Garonne et les départements du littoral : L’Hérault, l’Aude et les Pyrénées Orientales, qui voit pour sa part ses indicateurs de tension se stabiliser. Le Tarn a entamé une dégradation depuis ce week-end et peu de départements sont à présent épargnés par cette 4ème vague. Les patients hospitalisés sont plus jeunes que lors des précédentes vagues (30 à 50 ans), présentant le plus souvent des facteurs de risque et quasiment systématiquement non vaccinés.

L’activation du plan blanc concerne l’ensemble des établissements d’Occitanie. Au-delà de l’engagement déjà exceptionnel des équipes hospitalière en pleine période estivale, il permet de mieux se préparer pour accueillir les malades, d’augmenter le nombre de lits en réanimation et de déprogrammer progressivement certaines opérations qui sont moins prioritaires afin d’organiser l’accueil et la prise en charge d’un afflux massif de patients. Il s’appuie également sur une solidarité inter établissement forte, et permet de faire appel à du personnel de renfort. En réponse à l’urgence sanitaire, cette adaptation des capacités de prise en charge hospitalières est indispensable à la mobilisation de lits supplémentaires et d’équipes médicales spécialisées.

Face à ce rebond épidémique, l’action de tous et de chacun est indispensable. Plus que jamais la vaccination et le maintien des gestes barrière restent notre meilleure arme pour nous protéger et protéger nos proches des formes graves du Covid.